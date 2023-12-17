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Ночное на трассе «Симферополь – Евпатория»: трое пострадавших

Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:59 17.12.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в Симферопольском районе сегодня ночью, в 1:45.

Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: трое пострадавших

Возле села Скворцово 28-летний водитель транспортного средства ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Евпатории, не выбрал безопасную скорость для движения с учетом дорожных и метеорологических условий, технического состояния транспортного средства, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на дорожные ограждения в виде бетонных блоков. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и два его пассажира. С полученными травмами они доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: трое пострадавших

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МВД по РК.

 

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