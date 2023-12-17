Ночное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: трое пострадавших

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория». Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в Симферопольском районе сегодня ночью, в 1:45.

Возле села Скворцово 28-летний водитель транспортного средства ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Евпатории, не выбрал безопасную скорость для движения с учетом дорожных и метеорологических условий, технического состояния транспортного средства, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на дорожные ограждения в виде бетонных блоков. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и два его пассажира. С полученными травмами они доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.