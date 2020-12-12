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Ночное ДТП на въезде в Алушту: четверо пострадавших, погиб водитель «Хонды»

Ночное ДТП на въезде в Алушту: четверо пострадавших, погиб водитель «Хонды»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 12.12.2020

Этой ночью (в 1:40) на трассе «Алушта – Ялта» (на въезде в Алушту) произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Водитель автомобиля «Honda Accord» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Kia Sportage». В результате происшествия пострадало 4 человека. Водитель автомобиля «Honda Accord» получил травмы несовместимые с жизнью. А водитель автомобиля «Kia Sportage» оказался зажат. Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Центральную городскую больницу г. Алушты, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. До сих пор не ясно, что стало причиной резкого маневра «Хонды»: мокрая дорога или человеческий фактор.

Ночное ДТП на въезде в Алушту: четверо пострадавших, погиб водитель «Хонды»

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Ночное ДТП на въезде в Алушту: четверо пострадавших, погиб водитель «Хонды»

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