Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Этой ночью, в 1:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что рядом с селе Соколиное (в Бахчисарайском районе) по дороге на Ай-Петри произошло ДТП, есть пострадавшие.

К месту происшествия было направлено отделение части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и сотрудники ГУП РК «Крымавтодор». По прибытии установлено, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» проигнорировав предупреждение спасателей о штормовом предупреждении передвигался с пассажиром по лесной грунтовой дороге, в результате чего не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Из-за погодных условий габаритная техника ГУП РК «Крымавтодор» не смогла добраться к месту происшествия для извлечения автомобиля из кювета. Горноспасатели эвакуировали пострадавших с места происшествия в с. Соколиное.

Фото: ГУ МЧС России по РК.