Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

crimeapress_news

реклама в крыму
Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:11 16.01.2021

Этой ночью, в 1:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что рядом с селе Соколиное (в Бахчисарайском районе) по дороге на Ай-Петри произошло ДТП, есть пострадавшие.

Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

К месту происшествия было направлено отделение части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и сотрудники ГУП РК «Крымавтодор». По прибытии установлено, что водитель легкового автомобиля «Chevrolet Niva» проигнорировав предупреждение спасателей о штормовом предупреждении передвигался с пассажиром по лесной грунтовой дороге, в результате чего не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Из-за погодных условий габаритная техника ГУП РК «Крымавтодор» не смогла добраться к месту происшествия для извлечения автомобиля из кювета. Горноспасатели эвакуировали пострадавших с места происшествия в с. Соколиное.

Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Ночное ДТП по дороге на Ай-Петри

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.