Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

Этой ночью (около 23 часов) в Керчи произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В Аршинцево, в районе остановки «Институт» столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль «Chery Amulet».

В сторону центра двигался автомобиль МЧС с включёнными маячками и спецсигналом. В это время со стороны «ПУДа» выезжал тёмный «Чери Амулет». От удара легковой автомобиль развернуло и вынесло к ограждению, — передает КерчьФМ .

В легковом автомобиле находилось несколько человек, в том числе ребенок. Водитель и пассажир «Chery» госпитализированы. На месте аварии работали все оперативные службы. Отметим, что у пожарной машины повреждения минимальные (на уровне погнутого бампера), а вот «китаец» пострадал серьезно.