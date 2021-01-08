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Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи
Фото: KERCH.COM.RU

Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 08.01.2021

Этой ночью (около 23 часов) в Керчи произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В Аршинцево, в районе остановки «Институт» столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль «Chery Amulet».

Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

В сторону центра двигался автомобиль МЧС с включёнными маячками и спецсигналом. В это время со стороны «ПУДа» выезжал тёмный «Чери Амулет». От удара легковой автомобиль развернуло и вынесло к ограждению, — передает КерчьФМ.

Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

В легковом автомобиле находилось несколько человек, в том числе ребенок. Водитель и пассажир «Chery» госпитализированы. На месте аварии работали все оперативные службы. Отметим, что у пожарной машины повреждения минимальные (на уровне погнутого бампера), а вот «китаец» пострадал серьезно.

Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

Ночное ДТП с пожарной машиной в Керчи

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