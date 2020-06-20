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Ночное ДТП в Бахчисарайском районе: «лоб в лоб» столкнулись легковушки

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:25 20.06.2020

В службу спасения сообщение о том, что на автодороге Бахчисарай-Новопавловка произошло ДТП, поступило в ночь с пятницы на субботу в 00:45.

По прибытию на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Nissan Juke» и «Shkoda». Спасателями были проведены работы по ограждению места ДТП сигнальными конусами и обеспечению пожарной безопасности. С помощью аварийно-спасательного оборудования был произведен демонтаж дверей и разжим конструкций, после чего пострадавший был деблокирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ночное ДТП в Бахчисарайском районе: "лоб в лоб" столкнулись легковушки

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