Ночное ДТП в центре Симферополя: авто «провалилось» в подземный переход

Около трех часов ночи в центре Симферополя, на площади Советской произошло нелепое ДТП, последствия которого ликвидировали уже утром, с помощью спецтехники. На кольце занесло иномарку, авто «нырнуло» в подземный пешеходный переход.
21-летний водитель «Mitsubishi Lancer» ехал со стороны улицы Кирова в направлении улицы Куйбышева и при проезде Советской площади не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части, с последующем падением в подземный пешеходный переход, — сообщили в ГИБДД.
На месте аварии работали оперативные службы. Утром «Mitsubishi Lancer» вытащили из перехода. Авто нуждается в ремонте, как и облицовочная плитка подземного пешеходного перехода.
Главное, что в результате этого ДТП нет пострадавших. В ГИБДД уточнили: водитель был отправлен на медицинское освидетельствование. Но анализы ничего «такого» не выявили. Просто занесло машину. Бывает. Хорошо, что не днем.
Фото и видео: МВД по РК, ВК Автопартнер Крым.
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