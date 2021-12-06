 Ночное ДТП в Феодосии: столкнулись легковушка и КАМАЗ

Водителя иномарки пришлось буквально вырезать из салона.

Накануне ночью (в 1:28) на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступила информация о том, что в Феодосии, на Симферопольском шоссе произошло ДТП, есть пострадавшие. Необходима помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная мена Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии спасатели определили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Chevrolet Lanos» и грузовика КАМАЗ, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели, при помощи гидравлического инструмента, деблокировали пострадавшего из легкового автомобиля и передали его в карету «Скорой помощи». Также были предприняты все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Фото: МЧС РК.