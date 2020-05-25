Ночное ДТП в Керчи: перевернулась «Скорая помощь»

Накануне поздно вечером (в 23 часа) в Керчи произошло ДТП, в результате которого перевернулась карета «Скорой помощи». По информации KERCH.COM.RU , авария произошла на пересечении улиц Горького и Фурманова. Участники ДТП: «Славута» и «Скорая».

Легковой автомобиль двигался по улице Фурманова на зеленый свет светофора. В это время на вызов ехала «Скорая помощь», она пересекала перекресток на красный свет. Водитель «Скорой» не справился с управлением и ударил «Славуту». После столкновения микроавтобус вынесло на левую сторону проезжей части на бордюр, автомобиль перевернулся на бок. В «Славуте» находились мужчина и женщина. Они не пострадали. В «Скорой помощи» находилась бригада медиков и водитель.

На месте аварии собрались люди. Керчане вместе помогли перевернуть машину «Скорой помощи», так как она мешала движению транспорта. Сначала пытались карету «Скорой» перевернуть при помощи легковой машины, но позже мимо проезжал керчанин на ГАЗели, предложил свою помощь; к ГАЗели прицепили трос, и человек 20 мужчин взялись, перевернули «Скорую» и откатили ее на обочину, — сообщили очевидцы.

Уточняется , что «Скорая помощь» проезжала перекресток с включенными свето-звуковыми сигналами.