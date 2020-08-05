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Ночное ДТП в Крыму. Автомобили вдребезги, пострадавшие есть

Ночное ДТП в Крыму. Автомобили вдребезги, пострадавшие есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:09 05.08.2020

Серьёзное ночное ДТП в Крыму произошло на трассе Симферополь — Алушта в районе с. Верхняя Кутузовка. На дороге не разминулись две легковушки.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Touran. Сотрудниками МЧС проведена деблокация водителя автомобиля Volkswagen Touran, отключены АКБ автомобилей, проведена уборка обломков автомобилей с проезжей части и обеспечена пожарная безопасность на месте происшествия. Движение на автодороге не затруднено. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализированы в центральную городскую больницу г. Алушта, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

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Главное управление напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательным во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ночное ДТП в Крыму. Автомобили вдребезги, пострадавшие есть

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