Ночное ДТП в Раздольненском районе: водитель сбил насмерть пешехода и… сбежал с места наезда

Сотрудниками полиции в Раздольненском районе задержан водитель, скрывшийся с места ДТП. Как уточнили в ГИБДД, смертельный наезд произошел поздно вечером (в 22:15) 19 февраля на автодороге «Славянское – Евпатория».

Водитель неустановленного автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не учел видимость в направлении движения и допустил наезд на пешехода, 42-летнего мужчину, который находился на проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате пешеход был смертельно травмирован, а водитель в нарушение п. 2.5 ПДД РФ с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, — сообщили в МВД по РК.

На поиски злоумышленника ориентировались патрульные экипажи полиции. В результате комплекса проведенных мероприятий полицейские установили, какой транспорт проезжал в районе ДТП в то время, когда оно произошло.

Спустя несколько часов после произошедшего сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району установили личность водителя. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель. Мужчина на территории своего домовладения начал разбор транспортного средства со следами ДТП. Полицейским он пояснил, что не заметил в темное время суток пешехода, находившегося на проезжей части в одежде без световозвращающих элементов. Установлено, что в момент ДТП в автомобиле также находился знакомый водителя.

Следственным отделением ОМВД России по Раздольненскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Проводятся все необходимые оперативные и следственные действия. Назначен ряд экспертиз, — рассказали в МВД по РК.