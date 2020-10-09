Ночное ДТП в Сакском районе Крыма: двое погибших

Этой ночью (в 2:30) в Сакском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Водитель автомобиля «Skoda Yeti», 1989 года рождения не справился с управлением. По информации ГИБДД, автомобиль двигался по дороге «Саки – Орловка», а ДТП произошло в районе села Михайловка.

Водитель неправильно выбрал скорость и на правом закруглении дороги допустил выезд за пределы проезжей части дороги влево по ходу своего движения с последующим наездом на трансформаторную подстанцию. В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажир, 1988 года рождения скончались на месте происшествия до приезда «Скорой помощи», — сообщили в ГИБДД.

Отметим, что авария привела к отключению электроэнергии в районе. Без света остались около 700 абонентов села Михайловка. Сотрудники МЧС и энергетики Сакского РЭС оперативно устранили последствия ДТП.