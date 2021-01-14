Ночное ДТП в Симферополе оставило без света дома на двух улицах

Этой ночью в Симферополе произошло ДТП, оставившее без электроэнергии две улицы города. Авария случилась на улице Ломоносова, в районе дома №26. «Mercedes» на большой скорости врезался в припаркованное авто («KIA Ceed»), которое «завалило» столб линии электропередач.

Это был «Мерседес» а за рулем был пацан лет 18-ти, летел «Мерседес», а врезался в КИА, — рассказывают очевидцы в группе ВК, Автопартнер Крым.

Отметим, что в соцсетях – фото как раз несчастного «KIA Ceed» и столба, фото авто-виновника происшествия нет, равно как и комментариев от ГИБДД. В «Крымэнерго», в свою очередь, ответили, что авария на сетях устранена, подача электричества восстановлена.