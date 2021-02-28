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Ночное ДТП в Симферополе. Погибла девушка – пассажир BMW
Фото: Александр Таранович, ВК, Автопартнер Крым

Ночное ДТП в Симферополе. Погибла девушка – пассажир BMW

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 28.02.2021

Этой ночью, примерно в 1:50 (время уточнено — см. ДОПОЛНЕНО) в Симферополе, на ул. Киевской, в районе ТЦ «Южная галерея» («Ашан»), напротив АЗС произошло ДТП, в котором погиб один человек. По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль BMW-3 E46 (марка уточнена — см. ДОПОЛНЕНО) потерял управление и на большой скорости врезался в дерево, произошло возгорание, которое было оперативно потушено. Водитель иномарки получил повреждения, а вот девушка – пассажир авто скончалась до приезда «Скорой помощи». Официальной информации от ГИБДД и МЧС пока нет.

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Комментарий МВД по РК:

21-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Никанорова в направлении поселка Аграрное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и напротив торгового центра «Ашан» в районе дома №189 допустил занос вправо с последующим выездом за пределы проезжей части и столкновением с деревом, с последующим возгоранием автомобиля. В результате ДТП 20-летняя пассажирка была смертельно травмирована, она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и еще один пассажир, находившийся в автомобиле, не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Также уточнены время ДТП – 1:17 и марка автомобиля — BMW 3231.

Ночное ДТП в Симферополе. Погибла девушка – пассажир BMW

Фото: Наталья Соколова, ВК Автопартнер Крым

Ночное ДТП в Симферополе. Погибла девушка – пассажир BMW

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