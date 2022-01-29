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Ночное ДТП в Ялте: погибла пассажирка мопеда
Фото: МВД по РК

Ночное ДТП в Ялте: погибла пассажирка мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:39 29.01.2022

Этой ночью (в 00:12) в Ялте произошло ДТП, в результате которого погибла 30-летняя пассажирка мопеда. 25-летний водитель «двухколесного «госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, авария произошла на улице Киевской, недалеко от ялтинского автовокзала.

Водитель мопеда «Yamaha» допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП женщина – пассажир мопеда, была смертельно травмирована, водитель мопеда доставлен в медицинское учреждение, – рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку.

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