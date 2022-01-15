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Ночное ДТП в Ялте: «полёт» ВАЗа

Ночное ДТП в Ялте: «полёт» ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:18 15.01.2022

В Ялте, около трех часов ночи произошло ДТП, в котором легковой автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с пешеходным ограждением.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь от остановки общественного транспорта «Садовая», на повороте не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и врезался в пешеходное ограждение, — сообщили в ГИБДД.

К счастью, в результате этого ДТП никто не пострадал  А вот отечественному авто не позавидуешь.  В отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.33. КоАП – повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Согласно санкции статьи ему грозит административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

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Ночное ДТП в Ялте: «полёт» ВАЗа

Фото: МВД по РК.

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