Ночное ДТП в Ялте: «полёт» ВАЗа

В Ялте, около трех часов ночи произошло ДТП, в котором легковой автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с пешеходным ограждением.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь от остановки общественного транспорта «Садовая», на повороте не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и врезался в пешеходное ограждение, — сообщили в ГИБДД.

К счастью, в результате этого ДТП никто не пострадал А вот отечественному авто не позавидуешь. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.33. КоАП – повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Согласно санкции статьи ему грозит административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Фото: МВД по РК.

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