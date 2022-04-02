Ночное происшествие в Симферополе: двое сорвались скалы

Этой ночью (в 1:29) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферополе, в районе смотровой площадки микрорайона «Битак» (горно-лесная местность в конце улицы 51-й Армии), два человека сорвались и упали со скального участка, самостоятельно передвигаться не могут. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели части горной поисково-спасательной обнаружили пострадавших, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали пострадавших к бригаде скорой помощи, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы.

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