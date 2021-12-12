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Ночное происшествие в судакском селе Веселое – «хлопок» газовоздушной смеси едва не разрушил дом
Фото: МЧС РК

Ночное происшествие в судакском селе Веселое – «хлопок» газовоздушной смеси едва не разрушил дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:11 12.12.2021

Есть пострадавший.

По информации МЧС, 11 декабря, в 00:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в одноэтажном жилом частном доме расположенном на улице Мичурина в судакском селе Веселое,  произошел хлопок газовоздушной смеси.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Крым.  По прибытию на место установлено, что в частном домовладении произошёл хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Повреждена частично конструкция кровли и опорной стены на площади 15 кв. метров. В результате происшествия пострадал 1 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

По уточненным данным, из трех комнат достаточно серьезно пострадали две, полностью разрушена кухня, взрывом повредило кровлю. На месте работали все аварийные службы. Состояние пострадавшего тяжелое – мужчина, 1967 г.р. госпитализирован с ожогами в Судакскую городскую больницу.

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По факту происшествия прокуратура Крыма проводит проверку.

По результатам организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры под личный контроль, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Свою проверку проводит и крымский Следком.

Ночное происшествие в судакском селе Веселое – «хлопок» газовоздушной смеси едва не разрушил дом

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