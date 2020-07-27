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Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 27.07.2020

На 26-28 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди, грозы, шквалы ветра – не «обещание» синоптиков, а реальность. Ночью разразилась гроза, прошел ливень. И если в Симферополе количество осадков было умеренным (синоптики говорят об 11 мм), то в Бахчисарайском и Раздольненском районах выпала месячная норма осадков (свыше 32 мм). Досталось от стихии и Симферопольскому району. Сегодня с утра дорожники ликвидирую последствия ливня и штормового ветра.

Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

В районе с Доброе, для ликвидации последствий урагана задействованы10 единиц техники, бригада с бензопилами 10 человек. С проезжей части убирают поваленные деревья и расчищают дорожное полотно от вынесенного грунта, — сообщили в «Службе автодорог Крыма».

Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

Такжде за минувшие сутки на сетях ГУП РК «Крымэнерго» было зафиксировано несколько аварийных ситуаций. Все они были оперативно устранены. Обрывы линий электропередач были зафиксированы в Джанкое, Армянске, Сакском, Красногвардейском районах.

Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Ночной ливень в Крыму добавил хлопот дорожникам и энергетикам

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