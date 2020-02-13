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Ночной пожар в Феодосии: эвакуировано 15 человек
Иллюстрация из ВК

Ночной пожар в Феодосии: эвакуировано 15 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:33 13.02.2020

Бомжи погрелись?

Сегодня ночью, в 1:18 в Феодосии, по улице Галерейная загорелся пятиэтажный жилой дом. На месте выяснилось, что источником распространения огня стал подвал.

Произошло возгорание мусора на площади 6 кв.м. в подвальном помещении пятиэтажного многоквартирного дома. Огнеборцы оперативно приступили к тушению огня, при этом эвакуировав 15 человек в безопасное место, — отметили в МЧС РК.

Очевидно, что скопище тлеющего мусора в подвале пятиэтажки образовалось не просто так. Вероятно, причиной «ночного приключения» 15-ти феодосийцев стало «соседство» с обосновавшимися в подвале дома бомжами, которые, в свою очередь, «погрелись», разведя костер.

Ночной пожар в Феодосии: эвакуировано 15 человек

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