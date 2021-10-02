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Ночной пожар в Феодосии: спасатели эвакуировали десять человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

Ночной пожар в Феодосии: спасатели эвакуировали десять человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 02.10.2021

1 октября, в 23.37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в квартире на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома в Феодосии (по адресу: ул. Дружбы 42-а).

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой, спасен 1 человек, из опасной зоны эвакуированы 10 человек из них двое детей. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:54, а полностью потушен в 00:12. Всего в ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей МЧС и 3 единицы техники. В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются эксперты.

Ночной пожар в Феодосии: спасатели эвакуировали десять человек

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