Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

crimeapress_news

реклама в крыму
Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра
Фото: ВК, Подслушано Ялта, Роман Михлик

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:30 25.04.2021

В полночь в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Ялте – огонь охватил трехэтажное здание на улице Манагарова.

Через 9 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытию 1-го подразделения было установлено, что горит квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома, существует угроза распространения на соседние здания. Ранг пожара повышен до №2, привлечены дополнительные силы, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

В результате предпринятых мер удалось спасти от огня 8 квартир жилого дома и 2 частных домовладения.

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

В 1:27 пожар был локализован. В 5:50 — ликвидирован на площади 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий пожара задействованы от единой территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС — 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 40 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. Предварительно, очагом возгорания стал балкон квартиры на третьем этаже.

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.