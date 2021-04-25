Ночной пожар в Ялте – горел трехэтажный дом. Огонь тушили до утра

В полночь в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Ялте – огонь охватил трехэтажное здание на улице Манагарова.

Через 9 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытию 1-го подразделения было установлено, что горит квартира на третьем этаже трехэтажного жилого дома, существует угроза распространения на соседние здания. Ранг пожара повышен до №2, привлечены дополнительные силы, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В результате предпринятых мер удалось спасти от огня 8 квартир жилого дома и 2 частных домовладения.

В 1:27 пожар был локализован. В 5:50 — ликвидирован на площади 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий пожара задействованы от единой территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС — 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 40 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. Предварительно, очагом возгорания стал балкон квартиры на третьем этаже.

Фото: ГУ МЧС России по РК.