Ночной пожар в Керчи — едва не погиб мужчина

Пожар в Керчи произошёл накануне — сообщение о задымлении в службу спасения поступило в 23:31.

Произошло возгорание мебели в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка всех помещений. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина, 1969 года рождения. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев, пострадавший выведен в безопасное место и передан работникам скорой медицинской помощи. В 00:02 пожар ликвидирован на площади 10 м. кв. Причину пожара устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.