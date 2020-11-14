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Ночной пожар в Керчи - едва не погиб мужчина

Ночной пожар в Керчи — едва не погиб мужчина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:19 14.11.2020

Пожар в Керчи произошёл накануне — сообщение о задымлении в службу спасения поступило в 23:31.

Произошло возгорание мебели в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка всех помещений. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина, 1969 года рождения. Благодаря профессиональным и решительным действиям огнеборцев, пострадавший выведен в безопасное место и передан работникам скорой медицинской помощи. В 00:02 пожар ликвидирован на площади 10 м. кв. Причину пожара устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

фото ГУ МЧС России по РК

Ночной пожар в Керчи - едва не погиб мужчина

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