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Ночной пожар в Кировском районе Крыма – горело частное подворье
Фото: МЧС РК

Ночной пожар в Кировском районе Крыма – горело частное подворье

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:18 15.03.2021

Сегодня ночью (в 1:16) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Синицыно (в Кировском районе Крыма).

Для ликвидации пожара к месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена пожарной части с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 2-х человек и 1 единицы техники совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК. По прибытии, сотрудники чрезвычайных ведомств выяснили, что на территории частного подворья горят хозпостройки. Существует угроза дальнейшего распространения огня на дом и соседние строения. Обнаружив очаг, пожарные проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение 2 часов пожар был локализован и ликвидирован, — рассказали в МЧС РК.

Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают эксперты.

Ночной пожар в Кировском районе Крыма – горело частное подворье

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