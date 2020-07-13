Ночной пожар в Коктебеле

Сообщение о пожаре в Коктебеле в службу спасения поступило 12 июля в 00:41.

По прибытию было установлено, что перед аркой «Страна Коктебель» горит одноэтажное деревянное строение на открытой территории. Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии, и в течение 2 часов локализовали и ликвидировали пожар. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции дома во избежание повторного возникновения огня. Площадь составила 24 кв.м. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуация РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму