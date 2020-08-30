Ночной пожар в крымском селе Семисотка

Этой ночью, в 2:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Семисотка Ленинского района. По предварительной информации, в доме в момент возгорания находились люди.

Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. К месту происшествия незамедлительно были направлены два отделения 18 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что одноэтажное частное домовладение огнем охвачено полностью. В ходе разведки пожара огнеборцами была обнаружена женщина. Благодаря оперативным действиям спасателей она была выведена из горящего домовладения и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в Ленинскую центральную районную больницу.

Пожар ликвидирован на площади 120 кв. метров. Причину возгорания установят эксперты.