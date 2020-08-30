script:
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Ночной пожар в крымском селе Семисотка

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ночной пожар в крымском селе Семисотка
Фото: ГУ МЧС по РК

Ночной пожар в крымском селе Семисотка

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:35 30.08.2020

Этой ночью, в 2:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Семисотка Ленинского района. По предварительной информации, в доме в момент возгорания находились люди.

Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. К месту происшествия незамедлительно были направлены два отделения 18 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

По прибытию к месту, сотрудниками МЧС России установлено, что одноэтажное частное домовладение огнем охвачено полностью. В ходе разведки пожара огнеборцами была обнаружена женщина. Благодаря оперативным действиям спасателей она была выведена из горящего домовладения и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в Ленинскую центральную районную больницу.

Пожар ликвидирован на площади 120 кв. метров. Причину возгорания установят эксперты.

Ночной пожар в крымском селе Семисотка

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.