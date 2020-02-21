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Ночной пожар в приморском селе Малореченское, под Алуштой
Фото: МЧС РК

Ночной пожар в приморском селе Малореченское, под Алуштой

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:46 21.02.2020

Сегодня ночью (в 3:47_ в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Малореченское, под Алуштой. Горел первый этаж нежилого двухэтажного отдельно стоящего строения, на котором находились баня и хозяйственное помещение. Огнем было охвачено все внутреннее пространство помещения.

Поскольку пожар произошел поздно ночью, обнаружен он был не сразу. Кроме того, хозяева пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, и только когда поняли, что с огнем сами они не справятся, вызвали пожарных, – рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов. — Потраченное время способствовало усилению огня и тому, что пожар успел значительно распространиться.

Министр отметил, что благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников пожарной части 101, возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать, отстояв от огня второй этаж здания. Площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка помещения, уничтожена бытовая техника.

По предварительной версии, к пожару могло привести короткое замыкание в электропроводке. Окончательную версию установят эксперты, — рассказал глава ведомства.

Всего, за прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 3 пожара, из них 2 в жилом секторе. Ну а с начала года крымские огнеборцы ликвидировали 324 пожара, на которых погибло 23 человека, эвакуировано 727 человек.

Ночной пожар в приморском селе Малореченское, под Алуштой

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