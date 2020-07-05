Ночной пожар в Севастополе — эвакуировали 50 человек

Огнеборцы эвакуировали 50 жильцов дома при ликвидации последствий пожара в Гагаринском районе Севастополя. ЧП произошло вечером накануне.

В 22:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Колобова в одном из домов из окон 5 этажа идет густой черный дым. После вскрытия двери квартиры и проникновения внутрь помещения было установлено, что происходит горение дивана, жильцов в квартире нет. Спасатели провели эвакуацию жильцов дома: на свежий воздух вывели 50 человек, в том числе 12 детей. Из квартиры, где произошло возгорание огнеборцы спасли кота, который был передан карете скорой помощи, после чего направлен в ветеринарную клинику. Погибших пострадавших нет. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.