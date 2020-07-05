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Ночной пожар в Севастополе - эвакуировали 50 человек

Ночной пожар в Севастополе — эвакуировали 50 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:33 05.07.2020

Огнеборцы эвакуировали 50 жильцов дома при ликвидации последствий пожара в Гагаринском районе Севастополя. ЧП произошло вечером накануне.

В 22:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Колобова в одном из домов из окон 5 этажа идет густой черный дым. После вскрытия двери квартиры и проникновения внутрь помещения было установлено, что происходит горение дивана, жильцов в квартире нет.  Спасатели провели эвакуацию жильцов дома: на свежий воздух вывели 50 человек, в том числе 12 детей. Из квартиры, где произошло возгорание огнеборцы спасли кота, который был передан карете скорой помощи, после чего направлен в ветеринарную клинику.  Погибших пострадавших нет.  Площадь пожара составила 2 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Локализовать пожар спасатели смогли в 22:22. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:29. Полностью ликвидировали последствия пожара в 22:59.

Ночной пожар в Севастополе - эвакуировали 50 человек Ночной пожар в Севастополе - эвакуировали 50 человек Ночной пожар в Севастополе - эвакуировали 50 человек

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

К ликвидации пожара были привлечены 14 человек личного состава и 6 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Ночной пожар в Севастополе - эвакуировали 50 человек

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