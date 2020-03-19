Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Ночной пожар в Севастополе — погиб человек

crimeapress_news

Ночной пожар в Севастополе - погиб человек

Ночной пожар в Севастополе — погиб человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:51 19.03.2020

Пожар в Севастополе произошёл в ночь с 18 на 19 марта. В 2:22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе Фиолентовского шоссе горит здание.

По прибытию подразделений по указанному адресу было установлено, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. На месте было сформировано звено ГДЗС, которое проникло в помещение, где был обнаружен человек. Сотрудниками скорой помощи на месте был установлен факт его гибели. Была произведена эвакуация семи жильцов дома. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 3:10. Полная ликвидация пожара произведена в 8:24, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Ночной пожар в Севастополе - погиб человек Ночной пожар в Севастополе - погиб человек Ночной пожар в Севастополе - погиб человек

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю и полиции.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от РСЧС – 33 человека и 11 единиц техники. От МЧС – 22 человека личного состава и 8 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Ночной пожар в Севастополе - погиб человек

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.