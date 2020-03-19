Ночной пожар в Севастополе — погиб человек

Пожар в Севастополе произошёл в ночь с 18 на 19 марта. В 2:22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в районе Фиолентовского шоссе горит здание.

По прибытию подразделений по указанному адресу было установлено, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. На месте было сформировано звено ГДЗС, которое проникло в помещение, где был обнаружен человек. Сотрудниками скорой помощи на месте был установлен факт его гибели. Была произведена эвакуация семи жильцов дома. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 3:10. Полная ликвидация пожара произведена в 8:24, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю и полиции.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от РСЧС – 33 человека и 11 единиц техники. От МЧС – 22 человека личного состава и 8 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе