Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

В ночь с 10 на 11 декабря, в 2:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Вакуленчука в одном из домов случился пожар в квартире.

К месту сразу же были направлены три отделения 6-й пожарно-спасательной части и одно отделение 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа чрезвычайного ведомства. По прибытии спасатели установили, что из окон вырывается пламя, есть угроза распространения огня, ранг пожара повысили до «1-БИС», запросив подкрепление в составе отделений 1-й и 2-й частей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев в кратчайшие сроки удалось локализовать, а потом и остановить горение, не допустив распространения пожара. Полностью ликвидировать его удалось в 3:21.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его причины устанавливаются. Помимо сотрудников МЧС на месте также работали службы 102, 103, 104. От МЧС России в работах были задействованы 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

Отметим, что на этом пожаре есть пострадавшая. Девушка получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.