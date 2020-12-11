Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

crimeapress_news

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:46 11.12.2020

В ночь с 10 на 11 декабря, в 2:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Вакуленчука в одном из домов случился пожар в квартире.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

К месту сразу же были направлены три отделения 6-й пожарно-спасательной части и одно отделение 1-й части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа чрезвычайного ведомства. По прибытии спасатели установили, что из окон вырывается пламя, есть угроза распространения огня, ранг пожара повысили до «1-БИС», запросив подкрепление в составе отделений 1-й и 2-й частей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев в кратчайшие сроки удалось локализовать, а потом и остановить горение, не допустив распространения пожара. Полностью ликвидировать его удалось в 3:21.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Его причины устанавливаются. Помимо сотрудников МЧС на месте также работали службы 102, 103, 104. От МЧС России в работах были задействованы 15 человек личного состава и 6 единиц техники.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Отметим, что на этом пожаре есть пострадавшая. Девушка получила травмы при попытке самостоятельно покинуть жилище через окно до прибытия пожарных. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Ночной пожар в Севастополе: пострадала девушка, спасавшаяся от огня

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.