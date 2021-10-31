Ночной пожар в Севастополе: в огне погиб человек

Минувшей ночью (в 2:38) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Севастополе, по улице Курчатова случился пожар на территории частного домовладения.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 3-й пожарно-спасательной части и отделение 5-й части. Также к месту была направлена служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии было установлено, что частный дом объят пламенем, вследствие пожара происходит обрушение кровли. Незамедлительно огнеборцы подали на тушение два ствола «Б». В кратчайший срок спасатели вскрыли конструкции забора и внутренней ограды, проникли на территорию домовладения, разрезали также решётки на окнах. Газодымозащитным звеном огнеборцы осуществили доступ в горящее строение со стороны фасада и кровли и приступили к тушению пожара, подав 2 ствола «Б». К сожалению, в ходе обследования помещений, в одном из них был обнаружен погибший человек, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Распространения огня удалось избежать, локализовав пламя и устранив открытое горение. Полная ликвидация пожара достигнута в 5:09. Его площадь составила 50 квадратных метров. Причины и обстоятельства устанавливаются – работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники органов дознания чрезвычайного ведомства. Всего к работам от МЧС России были привлечены 14 человек и 4 единицы техники. Кроме того, на месте задействовались сотрудники иных экстренных служб города.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.