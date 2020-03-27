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Ночной пожар в Симферопольском районе — и снова захламлённое строение

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:11 27.03.2020

Пожар в Симферопольском районе произошёл сегодня в 2:07. Вспыхнул бытовой мусор в неэксплуатируемом одноэтажном строении, огонь перекинулся на кровлю.

Обнаружив очаг, сотрудники чрезвычайных ведомств оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут. Площадь составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В ведомстве подчёркивают: возгорания в бесхозных, неэксплуатируемых, ветхих, а также аварийных строениях крайне опасны.

Часто подобные здания построены с использованием материалов, огонь по которым распространяется практически молниеносно. Пламя может перейти на сухую траву, которой сейчас уже много, а впоследствии и добраться до жилых домов. Кроме того, подъезды к таким зданиям часто затруднены. МЧС Республики Крым призывает сельских жителей, а также администрации обратить внимание на такие заброшенные и ветхие строения, чтобы не произошло огненной беды, — говорит министр.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101» или «112».

Ночной пожар в Симферопольском районе - и снова захламлённое строение

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