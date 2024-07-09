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Ночной автопожар на Ангарском перевале. Сгорел большегруз

Ночной автопожар на Ангарском перевале. Сгорел большегруз

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:52 09.07.2024

По информации МЧС РК, сегодня ночью в службу спасения поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля на трассе «Симферополь – Ялта». Автопожар произошел в районе Ангарского перевала.

К месту вызова направилась дежурная смена ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек. По прибытии было установлено, что загорелся грузовой автомобиль «МАN». Водитель вовремя сориентировался и эвакуировался самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 40 минут на площади 6 кв. метров, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ночной автопожар на Ангарском перевале. Сгорел большегруз

Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.

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Ночной автопожар на Ангарском перевале. Сгорел большегруз

Фото: МЧС РК.

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