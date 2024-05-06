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Ночной автопожар в Феодосии

Ночной автопожар в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:15 06.05.2024

Сегодня, в 04:12 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в Феодосии.

К месту вызова было направлено одно отделение 19 пожарно-спасательной части Главного управления. Звеном ГДЗС был подан ствол на тушение пожара площадью 6 кв. метров, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В 4:27 было ликвидировано открытое горение, в 4:40 автопожар был полностью потушен. В причинах ночного происшествия разбираются эксперты. Не исключен поджог.

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