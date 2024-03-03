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Ночной налет вражеских дронов на . Сбито 38 БПЛА
Иллюстративное фото: pikist.com

Ночной налет вражеских дронов на Крым. Сбито 38 БПЛА

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:38 03.03.2024

Этой ночью враг предпринял попытку массовой атаки беспилотниками территории Республики Крым. Системы ПВО с налетом справились.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым, — сообщили в Минобороны РФ.

По информации военкоров, ряда Telegram-каналов и местных жителей, главным направлением вражеской атаки стала Феодосия. Точнее – порт и нефтебаза.

Преступным киевским режимом осуществлена атака по Феодосии. С 2.19 до 3.35 предварительно уничтожено около 30 БПЛА. В городе повреждений и ущерба нет, раненых нет, обломки дрона упали на нефтебазе, возгорание ликвидировано. Информация, разгоняемая украинскими каналами, не соответствует действительности. С восходом солнца «пэрэмога» превратится в «зраду». Отдельный привет операторам, которые снимали для украинских каналов работу наших систем ПВО, за вами уже вышли. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, — рассказал рано утром в своем Telegram-канале крымский общественник Александр Талипов (житель Феодосии).

Еще одно следствие ночной воздушной атаки – временно перекрыт участок трассы «Таврида» под Феодосией (об этом подробнее в следующем материале).

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