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Ночной пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом
Фото: МЧС

Ночной пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:29 18.12.2023

Накануне ночью (в 1:55) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Бахчисарайском районе. В селе Прохладное загорелась кровля жилого дома. В считанные минуты огонь перекинулся на чердачное помещение. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели боевое развертывание и в течение часа ликвидировали пожар на площади 30 кв. метров. Распространения огня на жилые комнаты не допущено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины ночного происшествия выясняют эксперты.

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