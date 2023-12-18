Ночной пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

Накануне ночью (в 1:55) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Бахчисарайском районе. В селе Прохладное загорелась кровля жилого дома. В считанные минуты огонь перекинулся на чердачное помещение. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели боевое развертывание и в течение часа ликвидировали пожар на площади 30 кв. метров. Распространения огня на жилые комнаты не допущено. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Причины ночного происшествия выясняют эксперты.