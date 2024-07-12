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Ночной пожар в бахчисарайском селе Вилино: сгорел строительный вагончик

Ночной пожар в бахчисарайском селе Вилино: сгорел строительный вагончик

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:11 12.07.2024

Минувшей ночью, в 3:21 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в районе села Вилино (Бахчисарайский район). Здесь на открытой территории загорелся строительный вагончик.

Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и в течение более 1 часа ликвидировали возгорание на площади 25 кв. метров. Пострадавших нет, причины устанавливаются, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ночной пожар в бахчисарайском селе Вилино: сгорел строительный вагончик

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