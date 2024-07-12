Ночной пожар в бахчисарайском селе Вилино: сгорел строительный вагончик

Минувшей ночью, в 3:21 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в районе села Вилино (Бахчисарайский район). Здесь на открытой территории загорелся строительный вагончик.
Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и в течение более 1 часа ликвидировали возгорание на площади 25 кв. метров. Пострадавших нет, причины устанавливаются, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МЧС России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МЧС России в Крыму