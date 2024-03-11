Ночной пожар в Феодосии. Обошлось без жертв

Этой ночью (в 00:43) Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Феодосии. По информации спасателей, на улице Гарнаева загорелось одноэтажное нежилое здание.

К месту пожара незамедлительно направлены силы и средства 4-го пожарно-спасательного отряда (г. Феодосия). По прибытию установлено, что горит веранда и крыша в нежилом одноэтажном доме на площади 40 кв. метров, наблюдалось сильное задымление. В составе звена газо-дымозащитной службы поданы стволы на тушение и защиту соседних строений, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В час ночи пожар был локализован. В 03:45 зафиксирована полная ликвидация пожара на площади 40 кв. метров. К ликвидации последствий пожара было привлечено 6 пожарных автомобиля и 15 человек. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.