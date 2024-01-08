Ночной пожар в Керчи и еще четыре пожара последних двух суток

За прошедшие два дня огнеборцы «Пожарной охраны Республики Крым» ликвидировали 4 пожара. 5 января, в 14:15 поступило сообщение о возгорании в с. Малореченское (городской округ Алушта). Там загорелся двухэтажный жилой дом.

На месте работали 11 человек, в том числе 2 звена ГДЗС, 3 единицы техники ПЧ 101 с. Рыбачье, и федеральной противопожарной службы (ФПС). Пожар потушен в течении 2 часов. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Пострадавших нет, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Симферопольском районе 6 января произошло 2 пожара. В селе Чайковское загорелся дом. Причина — на чердаке домовладения произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением. В селе Новый Сад в тот же день загорелись гаражи. Площадь пожара составила 25 кв. метров.

В 00:31 7 января специалисты ПЧ 110 пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», выехали в с. Октябрьское Ленинского р-на для ликвидации загорания хозпостройки на территории частного домовладения. На месте уже работали сотрудники ГУ МЧС Росии по РК. Совместными усилиями пожар был ликвидирован. Его площадь составила 30 кв. метров. Пострадавших нет, – сообщили в МЧС РК.

Еще одним резонансным происшествием стал ночной пожар в Керчи. 6 января, в 01:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании кинотеатра, расположенного на ул. Советской, 11 в Керчи.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание торгового оборудования в холле на первом этаже, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар был потушен к полтретьего ночи. Его площадь составила 20 кв. метров. Всего для ликвидации пожара были привлечены силы и средства от РСЧС: 31 человек и 9 единиц техники.