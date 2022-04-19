Ночной пожар в Кировском районе Крыма

Сегодня ночью, в 00:46 в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Синицино (в Кировском районе Крыма) произошел пожар. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена пожарной части села Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники Федеральной противопожарной службы.

По прибытии пожарные определили, что произошло возгорание пристройки к одноэтажному частному жилому дому. Есть угроза распространения. Крымские огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению пожара. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на жилой дом. В течение двух часов пожар был ликвидирован, — сообщили в МЧС РК.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают эксперты.