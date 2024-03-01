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Ночной пожар в крымском селе Яркое Поле. К счастью, обошлось без пострадавших

Ночной пожар в крымском селе Яркое Поле. К счастью, обошлось без пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:38 01.03.2024

Этой ночью (в 00:56) в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Яркое Поле Кировского района.

К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии огнеборцы выяснили, что есть угроза распространения пламени на жилой дом. Пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. Совместными усилиями огонь был ликвидирован в течение полутора часов на площади 60 кв. метров. Дальнейшего «перехода» пламени не допущено, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причину пожара выясняют эксперты.

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Ночной пожар в крымском селе Яркое Поле. К счастью, обошлось без пострадавших

Фото: МЧС РК.

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