Ночной пожар в крымском селе Яркое Поле. К счастью, обошлось без пострадавших

Этой ночью (в 00:56) в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Яркое Поле Кировского района.

К месту происшествия были направлены сотрудники пожарной части с. Журавки ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии огнеборцы выяснили, что есть угроза распространения пламени на жилой дом. Пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к тушению возгорания. Совместными усилиями огонь был ликвидирован в течение полутора часов на площади 60 кв. метров. Дальнейшего «перехода» пламени не допущено, — сообщили в МЧС РК.