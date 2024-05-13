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Ночной пожар в Раздольненском районе . Случайные очевидцы спасли двух человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

Ночной пожар в Раздольненском районе Крыма. Случайные очевидцы спасли двух человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:05 13.05.2024

Минувшей ночью в Раздольненском районе Крыма горел одноэтажный жилой дом на двух собственников. Как уточнили в МЧС РК, сигнал о пожаре в селе Ботаническое поступил в службу спасения в 1:53.

По прибытии было установлено, что горит квартира в одноэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарные проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 50 минут на площади 55 кв. метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, — сообщили в МЧС РК.

Как уточнили спасатели, пожарных вызвали случайные очевидцы. Семейная пара ночью возвращалась на машине домой и заметила дым в строении у дороги. Они разбудили хозяев и самостоятельно приступили к ликвидации возгорания, предварительно вызвав МЧС по номеру «112».

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Предварительно, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

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