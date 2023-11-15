Ночной пожар в Симферопольском районе – загорелась кровля двухэтажного дома

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Симферопольском районе. По информации МЧС, сигнал о происшествии в селе Заречное поступил в 3:26. На месте выяснилось — на территории частного домовладения горит кровля двухэтажного жилого дома.

Сотрудники МЧС провели боевое развертывание, оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали пожар. Благодаря оперативной и слаженной работе крымских огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Площадь составила 120 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Причины ночного пожара выясняют эксперты.