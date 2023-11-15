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Ночной пожар в Симферопольском районе – загорелась кровля двухэтажного дома
Фото: МЧС РК

Ночной пожар в Симферопольском районе – загорелась кровля двухэтажного дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:02 15.11.2023

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в Симферопольском районе. По информации МЧС, сигнал о происшествии в селе Заречное поступил в 3:26. На месте выяснилось — на территории частного домовладения горит кровля двухэтажного жилого дома.

Сотрудники МЧС провели боевое развертывание, оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали пожар. Благодаря оперативной и слаженной работе крымских огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Площадь составила 120 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Причины ночного пожара выясняют эксперты.

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