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Ночные попытки врага «прощупать» систему ПВО в у провалились. Все дроны сбиты
Архивное фото МО РФ

Ночные попытки врага «прощупать» систему ПВО в Крыму провалились. Все дроны сбиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:40 28.12.2023

Этой ночью враг снова предпринял попытку воздушных атак Крымского полуострова. На этот раз ВСУ использовали беспилотники, судя по отнюдь не массированной атаке, это было «прощупывание» систем ПВО. Тем не менее все вражеские дроны сбиты.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым, — сообщили в Минобороны РФ.

Еще один беспилотник был сбит на подлете к Севастополю.

В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — еще ночью написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

 

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