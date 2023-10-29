Ночью Крым пытались атаковать 36 вражеских беспилотников

Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, одной из целей ВСУ снова стал Крым.

Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым, — сообщает Минобороны РФ.

На фоне поступающих с самого утра воскресенья сведений о работе ПВО в Ростовской области, Краснодарском крае и приостановке движения транспорта по Крымскому мосту, вывод один – враг никак не угомонится и пытается атаковать российские объекты инфраструктуры.