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Ночью пытались атаковать 36 вражеских беспилотников
Скриншот: ВК

Ночью Крым пытались атаковать 36 вражеских беспилотников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:47 29.10.2023

Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. В частности, одной из целей ВСУ снова стал Крым.

Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым, — сообщает Минобороны РФ.

На фоне поступающих с самого утра воскресенья сведений о работе ПВО в Ростовской области, Краснодарском крае и приостановке движения транспорта по Крымскому мосту, вывод один – враг никак не угомонится и пытается атаковать российские объекты инфраструктуры.

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