Ночью на Солнце произошёл новый взрыв

Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M, – сказано в сообщении.

По данным ученых, пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. В лаборатории считают, что следующий солнечный взрыв можно ожидать уже в течение 1-2 суток.

Ночная вспышка, несмотря на отнесение ее к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Ее влияние на Землю исключено, – констатируют в Лаборатории.

Уточняется также, что на данный момент активной области присвоена классификация, близкая к пиковой по «вспышечной опасности», но все же пока не максимальная. Ожидается, что уже в ближайшие два дня ей может быть присвоен высший уровень.

Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.

источник: РИА Новости Крым