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Ночью над Черным морем были сбиты четыре вражеских беспилотника
Фото: pikist.com

Ночью над Черным морем были сбиты четыре вражеских беспилотника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:51 25.02.2024

Сегодня ночью ВСУ пытались нанести удар по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Крымского полуострова. Цели засекли еще на подлете к Крыму и уничтожили над Черным морем.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (4 БпЛА), — сообщили в Минобороны РФ.

Ряд Telegram-каналов уточняет, что дроны были сбиты в 40 км от крымского берега.

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