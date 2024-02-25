Ночью над Черным морем были сбиты четыре вражеских беспилотника

Сегодня ночью ВСУ пытались нанести удар по инфраструктурным объектам, расположенным на территории Крымского полуострова. Цели засекли еще на подлете к Крыму и уничтожили над Черным морем.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (4 БпЛА), — сообщили в Минобороны РФ.

Ряд Telegram-каналов уточняет, что дроны были сбиты в 40 км от крымского берега.