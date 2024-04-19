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Ночью над Черным морем сбиты три ракеты ВСУ. Одна – почти долетела до Севастополя
Фото: ru.wikipedia.org

Ночью над Черным морем сбиты три ракеты ВСУ. Одна – почти долетела до Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:52 19.04.2024

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ предпринимали попытки атак российских территорий, в том числе Крыма. Три вражеские ракеты сбиты над Черным морем.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Атакмс».  Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении военного ведомства.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурными средствами ПВО ночью была уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно, — резюмировал Развожаев.

 

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