Ночью над Черным морем сбиты три ракеты ВСУ. Одна – почти долетела до Севастополя

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ предпринимали попытки атак российских территорий, в том числе Крыма. Три вражеские ракеты сбиты над Черным морем.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Атакмс». Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР «Атакмс» над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении военного ведомства.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурными средствами ПВО ночью была уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. В городе все спокойно, — резюмировал Развожаев.