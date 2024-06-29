Ночью над Крымом были сбиты два вражеских беспилотника

Минобороны РФ сообщает об отражении ночной атаки дронов ВСУ. Удары-прощупывания наносились по различным регионам нашей страны.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над территорией Тверской области, 1 БПЛА над территорией Брянской области, 1 БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым, – сообщили в военном ведомстве.

В Телеграм-каналах обсуждают найденные обломки украинских дронов. Полукитай, полусамоделка. Но штука опасная, так как несет самодельные бомбы. В теории может сбросить боеприпас и вернуться домой. Но только в теории, так как ПВО в Крыму не спит.

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