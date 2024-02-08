Ночью над Крымом сбили вражеский беспилотник

Что это было – попытка нанести удар по инфраструктурным и военным объектам или «прощупывание» сил ПВО, — вопрос к специалистам. Тем более, Минобороны РФ не уточняет подробности ночного инцидента. Известно только о том, что этой ночью над Крымом был сбит украинский дрон.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, 30 января, системы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Крым и Севастополь.
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С тегами: Крым и Украина