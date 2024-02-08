Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | Ночью над Крымом сбили вражеский беспилотник
актуально в республике
Ночью над ом сбили вражеский беспилотник
Как мы понимаем, сбит такой вот агрегат (фото из украинских ресурсов)

Ночью над Крымом сбили вражеский беспилотник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 13:22 08.02.2024

Что это было – попытка нанести удар по инфраструктурным и военным объектам или «прощупывание» сил ПВО, — вопрос к специалистам. Тем более, Минобороны РФ не уточняет подробности ночного инцидента. Известно только о том, что этой ночью над Крымом был сбит украинский дрон.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 30 января, системы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать Крым и Севастополь.

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.