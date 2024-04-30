Ночью по Крыму били западными ракетами. Ничего у них не вышло, но…

Этой ночью многие крымчане, в частности, жители Симферополя, Джанкоя, Симферопольского района слышали громкие взрывы. Это наши системы ПВО сбивали хваленые западные ракеты ATACMS. То самое «вундерваффе», которым Зеленский обещал «бить по Крыму». Неуязвимые и не сбиваемые? Еще как сбиваемые. Ночные события подтверждают. Все вражеские ракеты сбиты.

Официальной информации Минобороны РФ. Есть данные от председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Он написал в своем Telegram-канале:

Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым. Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Перед этим на полуострове объявили тревогу и перекрыли Крымский мост. Сейчас движение по мосту возобновлено. Убедительная просьба: не снимать и не выкладывать работу систем ПВО России. Слава Богу и ПВО России!

Крымский общественник Александр Талипов уточняет:

Было ориентировочно 8-9 ракет в направлении Джанкоя и Симферопольского района, запуск произведен с установок HIMARS из временно оккупированного Херсона и Берислава. Наводку и поиск целей осуществляли «уважаемые» западные партнёры с помощью спутников и НАТОвских самолётов-разведчиков. Ракеты были увеличенной дальности до 300 км с кассетной головной частью. Полёт ракет происходил на высоте около 60 км и потом стремительное планирование на объект. Основными целями ракет были наши системы ПВО, несмотря на быстрое развёртывание и малое время их подлёта мы успели не только осуществить маневры перемещения техники, но и сбили все ракеты. Похвастаться ВСУ нечем, акции хвалёных ракет падают резко вниз. Хочется отменить практически полное отсутствие фото и видеоматериалов в сети, что говорит об успешной профилактической работе.

Итак, ночная атака ВСУ не удалась. Но есть опасность, о которой сегодня сообщил (и проиллюстрировал фото) Глава Крыма Сергей Аксёнов:

Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД.